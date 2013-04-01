На мировых торгах в понедельник, 1 апреля, цены на нефть падают на фоне статистики из Китая и Японии, а также опасений относительно слабого спроса на сырье.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,28 доллара, или 0,3%, - до 109,77 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,24 доллара, или 0,38%, - до 96,9 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В понедельник стала известна оценка индекса активности в производственном секторе Китая - по данным HSBC, показатель вырос в марте по сравнению с предыдущим месяцем до 51,6 пункта с 50,4 пункта, совпав с прогнозами аналитиков. В то же время, согласно официальной оценке, индекс вырос в прошедшем месяце до 50,9 пункта с 50,1 пункта, не оправдав ожидания экспертов (51,2 пункта).

Хуже прогнозов также оказался индекс настроений крупных производителей Японии - Tankan. В январе-марте показатель вырос до минус 8 пунктов с минус 12 пунктов в предыдущий трехмесячный период. Аналитики прогнозировали рост до минус 7 пунктов.

Увеличивающиеся запасы "черного золота" в США также продолжают негативно влиять на стоимость нефти. Американская компания Exxon пока не возобновила работу нефтепровода Pegasus, который был закрыт 29 марта из-за прорыва и утечки нефти в Арканзасе. Пропускная способность Pegasus составляет 96 тысяч баррелей нефти в день.