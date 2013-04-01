Украина за два месяца сократила импорт газа на 23%

Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

При этом, по данным Минэнергоугля, в феврале 2013 года импорт газа уменьшился до 2,251 млрд куб. м по сравнению с 2,49 млрд куб. м в январе.

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Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса цены на него - Ставицкий

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за 1 тыс. куб. м с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» свыше 162 млн долларов США за импортированный в феврале 2013 года природный газ, рассчитавшись в полном объеме. Цена природного газа для компании в первом квартале 2013 года составляла около 406 долларов США за 1 тыс. куб. м. Таким образом, «Нафтогаз» в феврале закупил природного газа у «Газпрома» в натуральном выражении около 0,4 млрд куб. м, тогда как в целом в страну в феврале было импортировано 2,251 млрд куб. м.

Наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале 2012 года - 1,3 млрд долл.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-феврале 2013 года импортировала газ на общую сумму 2,168 млрд долл.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за 1 тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м в третьем квартале. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Украина в марте текущего года сократила закупки газа в Российской Федерации из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.