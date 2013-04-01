Одесский НПЗ в 2012 году сократил чистый убыток на 43%

Одесский нефтеперерабатывающий завод, простаивающий с 2010 года, по итогам 2012 года сократил чистый убыток на 43% - до 455,948 млн грн с 795,841 млн грн в 2011 году, говорится в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, активы предприятия в 2012 году уменьшились до 1,19 млрд грн по сравнению с 1,245 млрд грн в 2011 году, собственный капитал увеличился до 3,135 млрд грн с 2,679 млрд грн годом ранее.

Текущие обязательства завода за 2012 год увеличились до 2,992 млрд грн с 2,594 млрд грн в 2011 году. Суммарная дебиторская задолженность предприятия за 2012 незначительно сократилась по сравнению с 2011 годом — до 287 млн грн с 289 млн грн.

Долгосрочные обязательства Одесского НПЗ в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом до 1,280 млрд грн с 1,276 млрд грн.

Предприятие также сообщает, что собрание акционеров запланировано на 29 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Одесский нефтеперерабатывающий завод после двухлетнего простоя по инициативе предыдущего собственника – крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компании «ЛУКОЙЛ» (Россия) – приступил к полномасштабным пусконаладочным работам для возобновления производства продукции.

Пуск началу работ на заводе дал председатель Совета директоров группы ВЕТЭК – нынешнего собственника предприятия – Сергей Курченко в присутствии министра топлива и энергетики Украины Эдуарда Ставицкого.

Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод (Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. С 2000 года завод принадлежал крупнейшей в Российской Федерации частной нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

В октябре 2010 года «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ, объяснив свое решение низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

В 2011 году «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» увеличил чистый убыток на 3,7% по сравнению с 2010 годом - до 795,841 млн грн.

В начале 2013 года производственный интерес к заводу высказала группа компаний «Газ Украина», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

4 марта 2013 года «ЛУКОЙЛ» продал украинской группе ВЕТЭК 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

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