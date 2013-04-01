ДТЭК отложил ремонтные работы на своих энергоблоках из-за аварии на Углегорской ТЭС

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК из-за остановки Углегорской ТЭС, в результате возникновения пожара, отложил ремонтные работы на своих энергоблоках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«ДТЭК поднял все блоки своих тепловых электростанций, работающих на угле марки «Г», и отложил все ремонтные работы для обеспечения надежности работы энергосистемы», - цитирует пресс-служба слова директора по коммерческой деятельности ДТЭК Андрея Фаворова.

Также в сообщении отмечается, что сжигание дополнительных объемов профицитного угля марки «Г» позволит снизить последствия аварии для угольных предприятий.

«Все команды системного оператора НЭК «Укрэнерго» выполняются в полном объеме», - говорится в сообщении с ссылкой на слова А. Фаворова.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 марта в 15:15 в г. Светлодарск (г. Дебальцево) на Углегорской ТЭС ГАЭК “Центрэнерго” на втором энергоблоке возник пожар, в результате которого огнем частично повреждены технологическое оборудование и кровля здания. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Пять человек с ожогами тела и отравлением продуктами горения госпитализированы.

Пожар ликвидирован 30 марта в 5:40. Пожарно-спасательной службой из задымленной среды спасены десять человек.

Премьер-министр Украины Николай Азаров создал правительственную межведомственную комиссию для установления причин этой аварии.

Комиссия Министерства энергетики и угольной промышленности Украины планирует завершить расследование причин и обстоятельств аварии на Углегорской ТЭС до 8 апреля.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.