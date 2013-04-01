Украина за два месяца сократила импорт нефти в 7 раз

Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт нефти в 7 раз — до 111,4 тыс. тонн по сравнению с 763,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 59,8% по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 513,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-феврале текущего года сократилась на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 480,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в феврале 2013 года снизила импорт нефти и нефтепродуктов в денежном выражении на 15,8% - до 424,507 млн долл. по сравнению с 504,393 млн долл. в январе т.г.

Импорт сырой нефти в феврале осуществлялся исключительно из Казахстана и составил 27,739 тыс. тонн на общую сумму 23,338 млн долл., что более чем в два раза меньше январского импорта.

Справка УНИАН. В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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