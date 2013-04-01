«Центрэнерго» сегодня планирует начать расчистку завалов на Углегорской ТЭС

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» 1 апреля планирует приступить к работам по расчистке завалов и определению состояния основного оборудования после масштабного повреждения из-за возникшего пожара на Углегорской теплоэлектростанции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Центрэнерго».

«На сегодняшний день оценивается ситуация. Начинаются работы, буквально с сегодняшнего дня, по расчистке завалов, определению состояния, что осталось из основного оборудования пригодного к эксплуатации, и далее в оперативном порядке будут начинаться восстановительные работы», - сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению компании, в результате пожара на Углегорской ТЭС повреждены четыре пылеугольных энергоблока, общей установленной мощностью 1200 МВт, составляющие первую очередь ТЭС.

«При этом пострадало турбинное отделение, щитовые и кабельное оборудование. Котельный цех имеет незначительные повреждения. С сегодняшнего дня начаты работы по освобождению оборудования от металлоконструкций поврежденной кровли и определению его состояния. Далее оперативно будут начинаться восстановительные работы», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что несмотря на проведение экстренной эвакуации персонала из опасной зоны и принятые меры в момент возгорания, жертв избежать не удалось.

«Один человек был смертельно травмирован, еще четыре с ожогами тела и отравлением продуктами горения 29 марта были госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное», - отмечается в сообщении.

«В связи со сложившейся ситуацией во всех подразделениях «Центрэнерго» введены особые условия работы. В настоящий момент проводится анализ финансового состояния Компании, разрабатываются мероприятия по ликвидации аварии и определение источников финансирования восстановительных работ», - говорится в сообщении.

«Основные системы жизнеобеспечения города Светлодарск - подача воды, газоснабжение и обеспечение электроэнергией, не нарушены. Приняты первоочередные меры по вопросам теплоснабжения в текущем отопительном сезоне. Решается вопрос о прохождении следующего отопительного сезона», - подчеркивается в сообщении «Центрэнерго».

Как ранее сообщал УНИАН, 29 марта в 15:15 в г. Светлодарск (г. Дебальцево) на Углегорской ТЭС ГАЭК “Центрэнерго” на втором энергоблоке возник пожар, в результате которого огнем частично повреждены технологическое оборудование и кровля здания.

Пожар ликвидирован 30 марта в 5:40. Пожарно-спасательной службой из задымленной среды спасены десять человек.

Премьер-министр Украины Николай Азаров создал правительственную межведомственную комиссию для установления причин этой аварии.

Комиссия Министерства энергетики и угольной промышленности Украины планирует завершить расследование причин и обстоятельств аварии на Углегорской ТЭС до 8 апреля.

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

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