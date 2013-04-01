Производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2012 году выросло более чем вдвое

Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза (на 444,9 млн кВт/ч) больше, чем в 2011 году.

Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики Украины (НКРЭ)

Согласно документу, лидером как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии оказалась солнечная энергетика.

Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт-ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.

Малые гидроэлектростанции (ГЭС) в 2012 году отпустили в сеть 171,9 млн кВт-ч электроэнергии – на 15% меньше, чем в 2011 году (203,4 млн кВт/ч).

Установленная мощность СЭС, по данным НКРЭ, на протяжении прошлого года возросла вдвое (на 183,4 МВт) – до 371,6 МВт, ВЭС – на 32,4% (на 47,4 МВт), до 193,8 МВт, электростанций на биомассе – на 47,6% (на 2 МВт), до 6,2 МВт, малых ГЭС – на 3,8% (на 2,7 МВт), до 73,5 МВт.

При этом, согласно отчету регулятора, компании, работающие по "зеленым тарифам", увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 2,4 раза (на 448,6 млн кВт/ч) – до 780,7 млн кВт/ч.

В целом, установленная мощность электростанций на ВИЭ по итогам прошлого года увеличилась на 57,5% (на 235,5 МВт) и по состоянию на 1 января 2013 года составляла 645,1 МВт.

Несмотря на более чем двукратное увеличение производства электроэнергии электростанциями на ВИЭ, их доля в балансе электроэнергии осталась крайне низкой – 0,45% по итогам 2012 года (0,22% - в 2011 году).

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Юрий Бойко в феврале на ежегодном Украинском энергетическом форуме заявил, что Украина выполнит обязательства перед Европейским энергетическим сообществом и к 2020 году увеличит долю ВИЭ в общем объеме потребляемой энергии до 11%.

Директор департамента стратегической политики, инвестиций и ядерной энергии Минэнергоугля Никита Константинов в марте сообщил, что доработанный проект обновленной энергостратегии до 2030 года предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в энергобалансе до 18%, в том числе в производстве электроэнергии – до 10%.