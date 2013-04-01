Украина в январе-феврале сократила производство бензина в 3 раза

Украина в январе-феврале 2013 года сократила производство бензина почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 171,2 тыс. тонн, а дизельного топлива — в 2 раза, до 142,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, производство бензина в феврале 2013 года по сравнению с январем увеличилось до 96,4 тыс. тонн с 75 тыс. тонн, а дизельного топлива — увеличилось до 73,6 тыс. тонн с 68,9 тыс. тонн.

Производство мазута в стране в январе-феврале 2013 года снизилось по сравнению с январем-февралем 2012 года в 3,5 раза - до 89,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в феврале 2013 года сократились на 0,45% - до 205,3 тыс. тонн по сравнению с 206,2 тыс. тонн в январе.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-феврале текущего года сократилась на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 480,2 млн тонн.