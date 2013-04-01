Украина снизила потребление электроэнергии на 6%

Украина в январе-феврале 2013 года уменьшила потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,1% - до 26,521 млрд кВт/ч.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в феврале 2013 года потребление электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось до 12,713 млрд кВт/ч с 13,8 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство электроэнергии в Украине за январь-февраль 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,9% - до 34,8 млрд кВт/ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом осталось на прежнем уровне - 150,72 млрд кВт/ч.