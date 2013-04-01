Авария на Углегорской ТЭС усугубит ситуацию в угольной отрасли — эксперт
Остановка Углегорской теплоэлектростанции вследствие масштабного пожара усугубит ситуацию в угольной отрасли.
Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«С наступлением теплой погоды и предстоящим окончанием отопительного сезона в Украине снизится потребление и спрос на уголь со стороны тепловых электростанций. Авария на Углегорской тепловой электростанции лишь усугубит проблему для угольной отрасли», - сказал он.
По словам Волынца, на сегодняшний день в Украине итак наблюдается профицит угля.
«На складах ТЭС лежит 5,1 млн тонн угля, еще 2,4 млн тонн угля лежит на складах государственных шахт и обогатительных фабрик. Выход из строя мощностей тепловых электростанций ставит вопрос об объеме добычи государственных шахт, потому что уголь просто негде сжигать», - отметил эксперт.
«Нужна государственная поддержка реструктуризации угольной отрасли», - подчеркнул М. Волынец.
Как ранее сообщал УНИАН, в результате произошедшего 29 марта пожара на Углегорской ТЭС полностью уничтожены четыре энергоблока. Работа станции прекращена.
Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».
Премьер-министр Украины Николай Азаров создал правительственную межведомственную комиссию для установления причин этой аварии.
Комиссия Министерства энергетики и угольной промышленности Украины планирует завершить расследование причин и обстоятельств аварии на Углегорской ТЭС до 8 апреля.
Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.
78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».