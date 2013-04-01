ДТЭК вложит 616 млн грн в модернизацию Криворожской ТЭС

Крупнейший частных энергетический холдинг Украины, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, намерен вложить в модернизацию первого энергоблока Криворожской теплоэлектростанции 616 млн грн, сообщает пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, в течение года реконструкцию пройдут все основные части энергоблока №1 – котел, турбина, блочный трансформатор, электрооборудование и электрофильтр.

«Полностью будет заменен генератор. На энергоблоке будет установлена автоматизированная система управления технологическими процессами – до этого управление блока шло вручную», - сказано в сообщении.

Такие изменения, по мнению компании ДТЭК, продлят срок жизни энергоблока на 15 лет, а значит, обеспечат бесперебойную и надежную выработку электроэнергии.

Также в сообщении отмечается, что улучшения в конструкции котла повысят эффективность сжигания топлива – в год станция будет использовать на 55 тыс. тонн угля меньше, вырабатывая тот же объем электроэнергии, как и до модернизации.

«Новый электрофильтр будет очищать уходящие газы энергоблока от угольной золы не менее чем до 50 мг/нм3. К этому требованию Директивы 2001/80 Европейского Союза будут приведены все остальные энергоблоки ДТЭК Криворожская ТЭС к 2018 году», - подчеркивается в сообщении.

«Проводя реконструкцию энергоблока №1, мы инвестируем 616 млн грн не только в надежность производства электроэнергии, но и в улучшение экологической обстановки в Днепропетровской области. Криворожская ТЭС как и все тепловые электростанции Украины обеспечивает энергетическую безопасность страны, работая на украинском угле и покрывая пики по нагрузке в энергосистеме. Новый электрофильтр, который мы установим на блоке, уменьшит воздействие пылеугольного энергоблока на окружающую среду до европейских норм – мы ожидаем снижения остаточной концентрации пыли в 18 раз от нынешнего», – цитирует пресс-служба слова директора Криворожской ТЭС Сергея Дегтяренко.

Справка УНИАН. Криворожская ТЭС - одна из самых мощных электростанций в Европе, работающих на твердом топливе, была основана в 1961 году. На Криворожской ТЭС - 10 энергоблоков по 282 МВт.

В конце октября 2012 года Кабинет министров Украины одобрил технико-экономические обоснование реконструкции и переоснащения энергоблока №6 Криворожской ТЭС («ДТЭК Днепроэнерго»), поданное Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, на общую сумму 863,692 млн грн.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.