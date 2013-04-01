«Житомиргаз» за год уменьшил прибыль в 7 раз

ПАО по газоснабжению и газификации «Житомиргаз» в 2012 году уменьшило чистую прибыль более чем в 7 раз, или на 31,26 млн грн, по сравнению с 2011 годом - до 5,061 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты работы предприятия в 2012 году были озвучены сегодня, 1 апреля, на собрании акционеров компании.

Акционеры утвердили годовой отчет ПАО, баланс и приняли решение направить 30% чистой прибыли на выплату дивидендов, еще 70% прибыли акционеры направили на развитие предприятия.

На собрании акционеров также был избран новый состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Согласно решению собрания акционеров, в состав наблюдательного совета ПАО «Житомиргаз» вошли: Песнеро Инвестментс Лимитед, Олуберо Венчерс Лимитед, Сольвоторе Энтерпрайзес Лимитед.

В собрании принимали участие акционеры, в совокупности владеющие 84% от общего количества голосов акционеров.

Справка УНИАН. ПАО «Житомиргаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Житомирской области.

Основными акционерами ПАО «Житомиргаз» являются: ЧАО «Газтек» - 50,44% уставного капитала; ПАО «Хмельницкгаз» - 24,30%.

ПАО «Житомиргаз» завершило 2011 год с чистой прибылью 36,320 млн грн, тогда как за 2010 год чистый убыток предприятия составил 8,064 млн грн.