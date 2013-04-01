Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 апреля 2013 года снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, говорится в сообщении на сайте Совмина, передает РИА «Новости». Такое решение закреплено постановлением правительства №224 от 28 марта.

Постановлением предусматривается снижение экспортной пошлины на сырую нефть до 401,5 доллара с 420,6 доллара за одну тонну. Пошлина на светлые и темные нефтепродукты за исключением бензинов, которая с 1 октября 2011 года составляет 66% от пошлины на нефть, с 1 апреля снижена до 265 долларов с 277,6 доллара. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы.

На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффициента 0,9, снижена с 1 апреля до 361,4 доллара с 378,6 доллара за одну тонну.

Размер пошлины на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы уменьшен с 1 апреля до 70,5 доллара с 131,4 доллара.

Беларусь с 1 октября 2011 года вслед за Россией осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле "60/66". Речь идет о продукции, вывозимой с территории страны за пределы территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 от ставки пошлины на нефть.

С 2011 года Беларусь импортирует российскую нефть беспошлинно, но перечисляет в бюджет России вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из этой нефти. В 2012 году Беларусь перечислила в бюджет России 3,8 миллиарда долларов вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, полученные из российской нефти.