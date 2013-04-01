О сроках восстановления Углегорской ТЭС будут говорить через 2-3 месяца

О сроках восстановления Углегорской ТЭС, на которой 29 марта произошел пожар, можно будет говорить через 2-3 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, 1 апреля, на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий.

Губернатор рассказал, что работы на ТЭС «ведутся сразу в нескольких направлениях». «Приступили к разработке Проекта по разбору завалов. Здесь очень важно, чтобы было по проекту - ведь завалы нужно как можно быстрее разобрать для того, чтобы ситуацию оценить, дать график восстановления станции», - объяснил А. Шишацкий, добавив, что «от того, как профессионально это будет сделано, зависят сроки восстановления станции».

Он напомнил, что пожаром были охвачены четыре блока ТЭС. «Возможно, придется валить стену, а возможно и две. Ведь, когда станция строилась, сначала было смонтировано оборудование, а потом возведены стены. Возможно опять, чтобы облегчить разборку, нужно будет демонтировать стену», - пояснил губернатор.

Губернатор отметил, что по оценкам специалистов «только на разборку нужно порядка 2-2,5 месяцев», поэтому «реально о сроках восстановления можно будет говорить через 2-3 месяца».

«Будем настаивать на скорейшем восстановлении. Хотелось бы, конечно, чтобы к концу года хотя бы два блока (из четырех) были восстановлены», - сказал А.Шишацкий.

Он также сообщил, что на разборе и на восстановительных работах будут задействованы, в том числе, и работники Углегорской ТЭС. А оперативный персонал станции будет перераспределен на другие теплоэлектростанции региона, и для них будет обеспечен подвоз до нового места работы.

«Люди должны работать и получать заработную плату. Здесь ответственность всех и в первую очередь Министерства энергетики и угольной промышленности…. Я, как губернатор, буду контролировать, чтобы люди были с работой и зарплатой», - сказал А.Шишацкий.

Он также отметил, что Кабинет министров Украины выделит средства из резервного фонда на восстановление станции, а также будет пересмотрен бюджет Светлодарска, так как «бюджетные потоки теперь будут смещены, и фонд зарплаты переместится на другие станции». «Поэтому я готовлю обращение в Кабмин, чтобы уже в апреле была дана дополнительная дотация выравнивания для Светлодарска», - сказал глава облгосадминистрации.

А.Шишацкий также подчеркнул, что все вопросы о нынешней ситуации на Углегорской ТЭС и ее дальнейшей судьбе находятся на контроле у Президента Украины Виктора Януковича.

«Ситуацию на Углегорской ТЭС взял под личный контроль Президент. Он заявил и это будет выполнено - станция будет восстановлена», - сказал губернатор.

По словам А.Шишацкого, только за минувшие выходные он трижды разговаривал с В. Януковичем, «причем, как рано утром, так и поздно вечером».

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали и были госпитализированы. Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 тыс. 836 сотрудников, была полностью остановлена.

По факту пожара на ТЭС начато досудебное расследование по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).

30 марта на пресс-конференции в Светлодарске министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что станция будет восстановлена.

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