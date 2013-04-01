Теплоснабжение в Светлодарске обещают восстановить к осени

Теплоснабжение в Светлодарске, где 29 марта произошел пожар на Углегорской ТЭС, к новому отопительному сезону будет восстановлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий.

Он напомнил, что сейчас в городе Светлодарске есть газ, вода, электроэнергия, и «уже со вчерашнего дня подали электроэнергию на ТЭС».

Вместе с тем, губернатор отметил, что в городе нет тепла и горячей воды, но этот вопрос быстро решить невозможно. По его словам, жителям Светлодарска было передано около 700 обогревательных приборов, которые в первую очередь доставлялись в детские сады, больницы, ими обеспечивали инвалидов и пенсионеров.

Вопрос теплоснабжения населения города пока остается открытым, но его обязательно нужно успеть решить до начала следующего отопительного сезона, так как пока не ясно, в какие сроки будет восстановлена разрушенная пожаром Углегорская ТЭС, подчеркнул А.Шишацкий. Он пояснил, что специалисты сейчас работают над вопросом теплоснабжения Светлодарска, и еще не выбрали оптимальный вариант для его разрешения.

«Необходимо восстановить теплоснабжение по постоянной схеме. Выбор постоянной схемы по теплоснабжению города - это варианты и строительства котельной, и от Мироновки (Мироновская ТЭС) трубу кинуть 7 км, и индивидуальное отопление, а может и смешанная схема будет», - сказал А.Шишацкий.

Он заверил, что власти в течение максимум недели определятся с решением этого вопроса и начнут действовать. «Вопрос будет точно решен до начала следующего отопительного сезона, люди будут с теплом. И хотелось бы, чтобы это тепло было недорогое для людей», - отметил губернатор Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 тыс. 836 сотрудников, была полностью остановлена.

По факту пожара на Углегорской ТЭС начато досудебное расследование по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).