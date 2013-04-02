Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на газ в среднесрочной перспективе

Минэкономразвития РФ не исключает, что ценообразование на газ через 2-3 года станет менее зависимым от цен на нефть и цены на газ на мировом рынке в перспективе начнут снижаться, заявил замглавы министерства Андрей Клепач.

"Есть существенная вероятность того, что ценообразование на газ существенно обособится (в перспективе), приобретет большую самостоятельность по сравнению с ценами на нефть, и такого следования с лагом в 6-9 месяцев за ценами на нефть, вполне возможно, мы уже через 2-3 года не увидим", - сообщил Клепач в эфире канала "Россия 24", передает ПРАЙМ.

По словам замминистра, в рамках бюджетных корректировок и прогноза социально-экономического развития министерство делает "дисконт" на ожидаемую динамику цен на газ с учетом расширения рынка СПГ, его конкуренции с магистральным газом, а также спотовых контрактов на сжиженный газ и формирование рынка сланцевого газа.

"Для бюджета это будет означать потери, ну и, естественно, изменение требований к конкуренции на этом рынке для российских компаний", - полагает Клепач.

Кроме того, по мнению замминистра, в перспективе снижение цен на нефть и газ будет оказывать давление на курс рубля, и эта ситуация будет благоприятной для российских металлургических компаний, сельхозпроизводителей и многих других отраслей.

Справка УНИАН. В январе т.г. Министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи природного газа в стране сократился на 2,2% в 2012 г. - до 655 млрд куб. м, в то время как добыча газа «Газпромом» снизилась на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продажи российского газа за рубеж в 2012 г., главным образом в Европу и страны бывшего СССР, уменьшились на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» ранее сообщал о снижении объемов продаж в Европу на 10% в первой половине 2012 г. и сокращении на 29% объемов продаж в страны бывшего СССР.

Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м, однако до сих пор является самым крупным потребителем российского газа в СНГ, и вторым, после Германии, в Европе.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

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