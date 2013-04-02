На мировых торгах во вторник, 2 апреля, цены на нефть продолжили снижение на статданных из США.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,28 доллара, или 0,26%, - до 110,83 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,34 доллара, или 0,36%, - до 96,75 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В понедельник, 1 апреля, американский Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в марте уменьшился на 2,9 процентного пункта - до 51,3% с 54,2% в феврале, хотя ожидалось уменьшение лишь до 54%.

Во вторник будут обнародованы данные Американского института нефти (API) по запасам сырья на оптовых складах США. Аналитики прогнозируют рост показателя.

На повышение запасов продолжает влиять приостановка американской компанией Exxon работы нефтепровода Pegasus. Нефтепровод был остановлен 29 марта из-за прорыва и утечки нефти в Арканзасе.