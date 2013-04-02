Суточный объем поставок газа через Польшу в Украину вырос в 2,5 раза

Суточный объем поставок газа по реверсной схеме согласно контракту с немецким газовым трейдером RWE через территорию Польши в Украину с 1 апреля увеличился в 2,5 раза - до 5 млн куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Укртрансгаз».

«Подтверждаем, что суточный объем поставок газа увеличился с 1 апреля до 5 млн куб. м», - сообщили УНИАН в компании.

Согласно официальному сообщению компании, между «Укртрансгазом» и компанией «ГАЗ-Систем» подписан ряд дополнений к операторскому соглашению по транспортировке газа в Украину из Польши. С 1 ноября осуществляется транспортировка природного газа в Украину по газопроводу Ду500. Учет газа происходит на ГИС Германович. С 1 января 2013 года по 17 марта поступления природного газа в ГТС Украины составляло до 2,0 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, глава "Газпрома" Алексей Миллер подверг сомнению заявление Украины о начале реверсных поставок газа в страну из Европы, так как, по его мнению, в этих поставках предполагается использовать российский газ.

А.Миллер также выразил сомнение, что Украина сможет закупать газ на спотовых торговых площадках в Европе.

28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Украина в январе 2013 года импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.