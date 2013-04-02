Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы для транзита нефти в ЕС

Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы, в частности, «Одесса-Броды» и «Дружба», для транзита нефти в страны ЕС и выражает заинтересованность в поставках казахстанской нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в розданном журналистам пресс-релизе на заседании Межгосударственной украино-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева.

«Работа межгосударственной комиссии укрепит наши связи и даст возможность развивать экономики наших стран. Украина и Казахстан отдают приоритет развитию своих экономик, оба государства действуют в строгом соответствии с национальными интересами. Наша общая цель - содействовать созданию мощных инвестиционных и инновационных проектов в промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, космосе и транспорте», - сказал С. Арбузов.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан сообщил, что 4-5 апреля в Украину прибывает правительственная делегация во главе с премьер-министром Казахстана.

«4-5 апреля состоится визит в Украину премьер-министра Казахстана, в ходе которого предстоит подписать ряд важнейших документов, включая план действий Украина-Казахстан на 2013-2014 годы, а также программу сотрудничества в области науки и технологий», - сказал Б. Сагинтаев.

Согласно пресс-релизу, украинская сторона также выразила заинтересованность в разработке месторождений полезных ископаемых на территории Казахстана, совместном проведении геологических и геофизических исследований, кроме того, в области атомной энергетики и машиностроения.

«Принято решение продолжить сотрудничество в сфере строительства на территории Республики Казахстан объектов солнечной энергетики, развития совместного предприятия по выпуску тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава, изготовлению оборудования для нефтегазовой и химической промышленности», - сказано в пресс-релизе.

В совместный портфель проектов также входит развитие авиастроения, сферы телекоммуникаций, агропромышленного комплекса обеих стран, проекты в области сельхозмашиностроения и строительство малых молочно-товарных ферм.

Справка УНИАН. Республика Казахстан является третьим по величине торговым партнером Украины среди стран СНГ. Внешний торговый оборот между странами по итогам 2012 года составил 4,18 млрд долл. США.

Украинский экспорт в Казахстан в 2012 году составил 2,64 млрд долл. США.