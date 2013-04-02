Минэнергоугля прогнозирует сохранение прошлогоднего уровня потребления газа

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует в 2013 году сохранение прошлогоднего уровня потребления природного газа - около 48 млрд куб. м, сказал агентству УНИАН заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха.

«Мы готовим прогнозный баланс, и в нем мы не предусматриваем сокращения закупок. Сохраним на том же уровне. Конечно, мы не сможем предвидеть, как будет развиваться экономика, но по прогнозу имеем 3% рост. Существенного падения не будет. Баланс по 2013 году будет как в прошлом году», - сказал В. Макуха.

Он также добавил, что в феврале-марте Украина забирали запасы из подземных хранилищ газа, и сейчас в хранилища будет производиться очередная закачка природного газа.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина в марте текущего года сократила закупки газа в Российской Федерации из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Украина в феврале 2013 года существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 миллионов долларов, в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долларов.

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м