Украина увеличит суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25%

Украина планирует до конца 2013 года увеличить суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25% - до 5 млн куб. м с 4 млн куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Черноморнефтегаз».

«Суточная добыча на шельфе Черного и Азовского морей продолжает расти. К концу года она планируется на уровне более пяти миллионов кубометров», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что самоподъемные плавучие буровые установки «Сиваш» и «Таврида» завершили работу на морской стационарной платформе МСП-17 Штормового газоконденсатного месторождения.

«Бурение эксплуатационных скважин проводилось в рамках дообустройства промысла и дало возможность закрепить добычу на шельфе Черного и Азовского морей на уровне более 4 миллионов кубометров в сутки», - говорится в сообщении.

Поскольку технические возможности СПБУ «Сиваш» и «Таврида» ввиду устаревшего оборудования, долгого срока эксплуатации (35 и 18 лет) ограничены, значительное увеличение добычи будет достигнуто за счет высокотехнологичных СПБУ «Петр Годованец» и «Незалежність».

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Э. Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

Также министр напомнил, что Украина в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря.

В августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.