ДТЭК планирует до середины 2014 года запустить вторую очередь Ботиевской ВЭС

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК планирует завершить ввод в эксплуатацию турбин второго этапа строительства Ботиевской ветроэлектростанции не позднее середины 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, компания «Винд Пауэр», входящая в состав ДТЭК, и Vestas Central Europe (Vestas Wind Systems A/S) подписали договор о поставке, установке и обслуживании тридцати пяти ветряных турбин для второго этапа строительства Ботиевской ветряной электростанции (ВЭС), совокупной мощностью 105 МВт.

«Ожидается, что новые ветроустановки будут поставлены до конца третьего квартала текущего года. Ввод в эксплуатацию турбин второго этапа строительства станции планируется завершить не позднее середины 2014 года. После окончания строительства Ботиевская ВЭС будет обеспечивать «зеленой» электроэнергией сотни тысяч жителей Украины», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2013 года ДТЭК привлек 107 млн евро у Landesbank Berlin (Германия) для строительства первого этапа Ботиевской ветроэлектростанции.

В конце 2011 года ООО «Винд Пауэр», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК, приступило к реализации проекта строительства ветроэлектростанции прогнозной мощностью 200 МВт на Ботиевской площадке (Запорожская обл.).

ДТЭК планирует вложить 1,85 млрд евро в строительство ветропарков «ДТЭК Приазовский» (Запорожская обл.) и «ДТЭК Мангуш» (Донецкая обл.) до 2018 года.

«ДТЭК Приазовский» будет состоять из трех площадок: Ботиевской, Приморской и Бердянской. Общая мощность ветропарка – 500 МВт, Ботиевской площадки – 200 МВт, Приморской и Бердянской – по 150 МВт.

ДТЭК – частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.