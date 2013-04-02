«Укргазвыдобування» открыло новое газовое месторождение с запасами 700 млн куб. м

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», открыла новое месторождение газа в Полтавской области с запасами 700 млн куб. м, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, данное месторождение расположено рядом с Горобцивским и Отрадненским месторождениями, где уже ведется добыча газа.

«В 2000-2005 годах здесь проводились сейсморазведочные работы. В 2012 году была пробурена поисковая скважина глубиной 4 000 м, при испытании скважины получен приток газа дебитом 130 тыс. куб. м в сутки. Результаты испытания пробуренной скважины указывают на перспективы проведения дальнейшего поискового бурения на Пасечной площади, в 2013-2014 гг. планируется дальнейшая разведка месторождения», - сказано в сообщении.

В компании также напомнили, что в 2012 году ПАО «Укргазвыдобування» в Харьковской обл. было открыто Западно-Борисовское газоконденсатное месторождение с запасами газа 1,7 млрд куб. м.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».