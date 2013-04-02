«Черноморнефтегаз» завершил отбор газа из Глебовского подземного хранилища

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) завершил отбор природного газа из Глебовского подземного хранилища и приступил к профилактическим работам на объекте.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Таким образом, для хранилища завершился осенне-зимний сезон 2012-2013 годов, во время которого из него отобрали 327 миллионов кубометров природного газа», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по сравнению с предыдущим осенне-зимним сезоном в этом из Глебовского подземного хранилища отобрано на 54 млн куб. м больше. Связано это с тем, что «Черноморнефтегаз» увеличивает свою долю в обеспечении Крыма газом собственной добычи.

«Так как температурный режим еще не устоялся, то в случае необходимости подача газа в газотранспортную систему будет возобновлена. А пока ведутся профилактические работы, после которых начнется подготовка уже к следующему осенне-зимнему сезону – приступим к закачке природного газа», - цитирует пресс-служба начальника управления подземного хранения газа «Черноморнефтегаза» Олега Гриня.

«Сегодня в связи со значительным ростом добычи на шельфе Черного моря «Черноморнефтегаз» максимально наполняет газотранспортную систему газом собственной добычи и готовится к дальнейшему увеличению поставок морского газа, в частности, к увеличению его закачки в подземное хранилище», - подчеркивается в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Черноморнефтегаз» планирует увеличить добычу газа на 40% - до 1,649 млрд кубометров и обеспечить потребителей Крыма газом собственной добычи на 82%, а в 2014 году – на все 100%.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.