Казахстан поднял экспортную пошлину на нефть на 50% - до 60 долларов за тонну

Казахстан повысил ставку экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на сырую нефть на 50% - до 60 долларов за тонну, следует из постановления правительства, которое опубликовано в официальной прессе в среду, 3 апреля.

В настоящее время ЭТП на нефть составляет 40 долларов за тонну, передает РИА "Новости".

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

ЭТП на нефть в Казахстане была введена в середине августа 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы, в частности, «Одесса-Броды» и «Дружба», для транзита нефти в страны ЕС, а также заинтересована в поставках казахстанской нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

Справка УНИАН. Республика Казахстан является третьим по величине торговым партнером Украины среди стран СНГ. Внешний торговый оборот между странами по итогам 2012 года составил 4,18 млрд долл. США.

Украинский экспорт в Казахстан в 2012 году был на уровне 2,64 млрд долл. США.