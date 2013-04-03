На мировых торгах в среду, 3 апреля, цены на нефть продолжают снижаться на фоне статданных из США по запасам сырья.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,37 доллара, или 0,33% - до 110,32 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,52 доллара, или 0,54% - до 96,7 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Американского института нефти (API), запасы "черного золота" на оптовых складах страны за неделю, завершившуюся 29 марта, выросли на 4,7 миллиона баррелей (почти вдвое больше прогноза) - до 388 миллионов баррелей. Показатель достиг максимума за последние 22 года.

В среду свою оценку по запасам представит Минэнерго США.