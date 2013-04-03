КОРПОРАТИЗАЦИЯ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Кабинет министров Украины перенес начало корпоратизации государственных угольных предприятий на один год - до 2014 года с 2013 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №198 от 1 апреля 2013 года.

«В тексте графы «Срок начала корпоратизации (год)» цифры «2012» и «2013» заменить цифрами «2014», - сказано в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

Корпоратизации подлежат госпредпряития «Артемуголь», «Орджоникидзеуголь», «Снежноеантрацит», «Макеевуголь», «Донецкая угольная энергетическая компания», «Красноармейскуголь», «Дзержинскуголь», «Краснолиманская», шахтоуправление «Южнодонбасское №1», «Торезантрацит», «Шахтерскантрацит», «Селидовуголь» (все – Донецкая область), «Донбассантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь» (все – Луганская область), а также «Волыньуголь» и «Львовуголь».

В феврале 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны были не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности, подлежащих приватизации.

В число таких предприятий входили «Волыньуголь», «Донецкая энергетическая компания», «Макеевуголь», «Красноармейскуголь», «Артемуголь», «Львовуголь», «Орджоникидзеуголь», «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит», «Снежноеантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит».

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт, расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.