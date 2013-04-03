Ставицкий обсудил с МВФ проблемы зависимости Украины от импортируемого газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий обсудил с представителями Международного валютного фонда (МВФ) преодоление проблемы зависимости страны от импортируемого газа путем его замещения на энергоносители собственной добычи.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«Особое внимание было уделено преодолению проблемы зависимости страны от импортируемого природного газа путем его замещения на энергоносители украинского происхождения. Участники встречи отметили, что в последние годы значительно изменилась структура балансов топливно-энергетических ресурсов, в том числе вследствие диверсификации источников поставок природного газа», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, дальнейшие изменения будут происходить, в частности, за счет реализации проектов постепенного замещения потребления импортируемого природного газа отечественным углем, в том числе внедрения технологий водоугольного топлива и газификации угля, а также реализации инвестиционных проектов по добыче природного газа на шельфе Черного моря с использованием самоподъемных плавучих буровых установок, что обеспечит существенное наращивание объемов газа собственной добычи.

Встреча Эдуарда Ставицкого с делегацией миссии Международного валютного фонда состоялась в среду, 3 апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

При этом, по данным Минэнергоугля, в феврале 2013 года импорт газа уменьшился до 2,251 млрд куб. м по сравнению с 2,49 млрд куб. м в январе.

Средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за 1 тыс. куб. м с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» свыше 162 млн долларов США за импортированный в феврале 2013 года природный газ, рассчитавшись в полном объеме. Цена природного газа для компании в первом квартале 2013 года составляла около 406 долларов США за 1 тыс. куб. м. Таким образом, «Нафтогаз» в феврале закупил природного газа у «Газпрома» в натуральном выражении около 0,4 млрд куб. м, тогда как в целом в страну в феврале было импортировано 2,251 млрд куб. м.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.