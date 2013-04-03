Поставляемый на Углегорскую ТЭС уголь теперь будет потреблять ДТЭК – Ставицкий

Поставляемые на Углегорскую ТЭС ежегодно 2 млн тонн, из-за остановки станции в связи с пожаром, теперь будет потреблять компания ДТЭК, сообщил на пресс-конференции в Донецке министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал, что сегодня провел совещание в Донецке вместе со всеми руководителями угольных компаний, которые поставляли ранее свой энергетический уголь на Углегорскую ТЭС. В результате была достигнута договоренность, что «объем угля, поставляемый Углегорской ТЭС - 2 млн тонн в год, пойдет на компанию ДТЭК, так как она обладает мощностями генерации, где как раз используется уголь марки «Г».

«У нас разработан детальный план, мы заканчиваем пошаговое планирование по каждому шахтному объединению. Будет график до момента восстановления ТЭС, будет дневной график, повагонная выгрузка, как и что будет распределяться….», - сказал Э. Ставицкий.

При этом он добавил, что «к пятнице на этой неделе мы полностью подпишем протокольное соглашение по этому вопросу с компанией ДТЭК».

Министр сообщил, что если рассматривать весь объем добычи угля компанией ДТЭК, то «марку «Г» они в таком объеме не добывают, в котором они могли бы полностью закрыть свой цикл». Поэтому, Э.Ставицкий подчеркнул, что такое перераспределение угольного потока не повлияет на цену угля, соответственно, не повлияет, не снизит заработную плату шахтерам. «Мы обсудили с коллегами данный вопрос, и нашли полное понимание. Физический баланс в целом по энергетике пересмотрим полностью для того, чтобы выдержать все необходимые нормы, которые были приняты, особенно в части цены на уголь, - объяснил министр. - Так как это влечет за собой, соответственно, и те социальные стандарты, которые мы взяли на себя в части заработной платы шахтерам - в части повышения зарплаты, которое на этот год предусмотрено».

Э.Ставицкий заверил, что «никакого снижения не будет, все стандарты, которые были приняты, они будут выполнены в соответствии с совещанием сегодняшним и итоговым протоколом, который мы подпишем в конце недели».

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 тыс. 836 сотрудников, была полностью остановлена. Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».

По факту пожара на Углегорской ТЭС начато досудебное расследование по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).

ДТЭК – частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.