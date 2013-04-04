Польша не видит целесообразности в "газовом" предложении Путина

Возобновление проекта строительства газопровода "Ямал-Европа-2" представляется сомнительным с учетом новых проектов в области транспортировки газа, заявил журналистам министр государственной казны Польши Миколай Будзановский, курирующий ТЭК.

"Никто, кроме польской фирмы и польского правительства, не может принимать решения о транзите через польскую территорию. Поэтому мы деликатно отмечаем, что ни по каким подсказкам от кого-либо, а тем более от "Газпрома", на этот счет мы не будем строить новую сеть транспортировки газа в Польшу или ЕС", - сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" вернуться к проработке проекта газопровода "Ямал-Европа-2" для повышения надежности поставок в Польшу, Словакию и Венгрию.

"Принимая во внимание строительство СПГ-терминала в Свиноуйсьце, который мы хотим ввести в строй в 2014 году, планы, касающиеся добычи сланцевого газа в стране, также смычку между системами, которые уже построены - на границе с Германией, на границе с Чехией и планируемого газового проекта со Словакией, который был объявлен премьером, - то сегодня представляется сомнительным смысл строительства дополнительной инфраструктуры, которая будет увеличивать нашу зависимость от импорта газа от одного поставщика. Мы выбираем несколько иную модель - модель диверсификации и поиска новых поставщиков, чтобы цена была максимально низкой", - сказал министр.

Будзановский подчеркнул, что решение о прокладке второй нитки газопровода по территории Польши находится в исключительной компетенции польского правительства. Оператором строительства газопроводов на территории Польши является подконтрольная государству компания Gaz-System, передает РИА "Новости".

"Глядя на 2011-2012 годы, мы наблюдаем снижение импорта российского газа в ЕС - на 10 миллиардов кубометров, так что это достаточно сомнительно и с экономической точки зрения. Сегодня я как бы не вижу пространства для освоения дополнительно, положим, 15 миллиардов кубометров российского газа", - сказал министр. Он напомнил, что в 1993 году правительства РФ и Польши договорились о строительстве второй нитки этого газопровода, но после вступления Польши в ЕС в 2004 году "ситуация изменилась".

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