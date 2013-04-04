Ставицкий заявил, что взял под личный контроль "любое сокращение" горняков

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий взял под личный контроль вопрос возможного сокращения на шахтах горняков в связи с аварией на Углегорской ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Донецке журналисты сообщили Э.Ставицкому, что до 300 горняков ГП «Селидовуголь» «заставили написать заявления на бесплатный отпуск» в связи с тем, что из-за остановки Углегорской ТЭС некому сбывать добытый уголь.

Министр сказал, что не располагает такой информацией и не верит в ее достоверность.

«Только что я на совещании лично задал этот вопрос генеральному директору («Селидовугля»), и мне он вообще такого не говорил», - сказал Э.Ставицкий и добавил: «Но я вижу, что такого (увольнения) не может произойти, так как мы как раз эти вопросы только что обсуждали. А именно о том, что если люди и идут в отпуск, то только в оплачиваемый».

По словам министра, сейчас может быть только сложность, связанная с темпами поставок угля другим ТЭС и не более. Он выразил надежду, что шахтеры отнесутся к этому с пониманием.

«У нас, конечно, будет сейчас сложная ситуация, надо набрать темп, если говорить о поставках… Поэтому первоочередная задача сейчас - провести собрания в коллективах, чтобы люди отнеслись с пониманием», - сказал Э.Ставицкий. Он заверил: «Я лично беру под контроль любое сокращение по данному направлению и, в частности, по «Селидовуглю».

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 тыс. 836 сотрудников, была полностью остановлена. Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».