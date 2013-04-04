Причины пожара на Углегорской ТЭС уже установлены

Основные причины пожара, который произошел 29 марта на Углегорской ТЭС, уже установлены и будут озвучены к 15 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Там уже причины основные установлены, идет доработка», - сказал министр.

По его словам, «работают там органы прокуратуры и МВД, поэтому у нас уже будет консолидированное мнение к 15-му числу (апреля), о котором мы сообщим».

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Он был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС была полностью остановлена. В результате пожара были разрушены 4 энергоблока.

По факту пожара начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).