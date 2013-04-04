Запорожская АЭС отключила 4-й энергоблок на плановый ремонт

Одна из крупнейших атомных электростанций Европы - Запорожская АЭС отключила от энергосети на плановый ремонт 4-й энергоблок, сообщает пресс-служба Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом».

Согласно сообщению, средний плановый ремонт 4-го энергоблока ЗАЭС продлится до 25 мая 2013 года.

В период ремонта запланировано выполнить следующие основные регламентные работы: средний ремонт реакторной установки с перегрузкой активной зоны; капитальный ремонт парогенератора; капитальный ремонт главного циркуляционного насоса; капитальный ремонт электродвигателя главного циркуляционного насоса; отправка 48 отработанных тепловыделяющих сборок (2 многоместные герметичные корзины) на хранение в СХОЯТ, средний ремонт турбины паровой с раскрытием цилиндра низкого давления; капитальный ремонт технологически взаимосвязанного оборудования: турбогенератор - возбудитель - выключатель и текущий ремонт токопровода; текущий ремонт фаз «А», «В», «С» блочного трансформатора.

Кроме того, запланированы к выполнению надрегламентные работы: продление срока эксплуатации пожарных извещателей и выемочных частей электроприводов арматуры пожаротушения, реализация функции ограничения верхнего положения регулирующей группы органов регулирования системы управления и защиты в программно-техническом комплексе системы группового и индивидуального управления.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС проводит комплекс мероприятий по сейсмическому мониторингу.

После планового ремонта в конце марта на Запорожской АЭС был подключен к сети энергоблок №3.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.