Польша хочет избежать участия в газовых спорах Украины и РФ - польский вице-премьер

Варшава. Польские власти не хотят стать участником газовых споров между Украиной и Российской Федерацией, однако заинтересованы в строительстве второй нитки ямальского газопровода («Ямал–Европа–2») для поставок российского газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил вице-премьер польского правительства Януш Пехочинский в эфире "Польского радио" в четверг, 4 апреля.

"Нужно посмотреть, на каком это этапе и о чем на самом деле идет речь - о строительстве дополнительного газопровода через Польшу, который будет проходить мимо Украины. Польша здесь с очень большой осторожностью наблюдает за обменом ударов между Россией и Украиной; мы не хотели бы быть каким-то участником большего спора", - сказал он.

Вице-премьер высказал мнение, что россияне, вероятнее всего, предложат использовать существующие газопроводы в Польше для поставок газа в другие страны, отметив, что строительство нового транзитного газопровода через польскую территорию было бы выгодным для страны.

"Если бы мы вернулись к концепции транзитного газопровода на оси Восток-Запад, то Польша должна высказать большой интерес, потому что тогда мы зарабатывали бы на транзите", - сказал он.

Я.Пехочинский сообщил, что намерен обсудить эту тему с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на саммите стран Балтийский государств 4-5 апреля, заметив, что пока не наблюдается рост спроса на российский газ в Европе.

"За этим нужно очень внимательно наблюдать и следить за своими собственными интересами", - подчеркнул заместитель главы польского правительства.

Ранее министр государственного имущества Польши Николай Будзановский назвал "сомнительной" экономическую выгоду от строительства нового транзитного газопровода «Ямал–Европа–2», подчеркнув, что польские власти хотят в первую очередь снизить зависимость от газовых поставок из России, у которой сегодня покупает более 90% импортируемого "голубого топлива".

Польская Gazeta Wyborcza написала, что российские власти на самом деле не планируют строить вторую нитку ямальского газопровода, а использовать существующую в Польше инфраструктуру для поставок газа в страну, а также в Словакию и Венгрию.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент РФ Владимир Путин поручил главе "Газпрома" проработать возможность строительства еще одного обходного для Украины газопровода «Ямал–Европа–2», строительство которого, по оценкам российского газового монополиста, может начаться в 2018-2019 году.

Миллер заявил, что "Газпром" с использованием этого газопровода может дополнительно поставить в Европу 15 млрд кубометров газа.

В прошлом году российский газовый монополист сократил поставки газа в Европу на 7,5% - до 138,8 млрд кубометров, а его доля на европейском рынке сократилась до 26 с 27 процентов годом ранее.

Транзит российского газа через Украину, через которую ЕС ранее получал около 80% всего газа из РФ, в прошлом году снизился на 19% - до 84 млрд кубометров, или около 60% всего экспорта в Европу.