НКРЭ увеличила в 8 раз объем поставки электроэнергии «ДТЭК Днепроэнерго»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила в 8 раз энергогенерирующей компании «ДТЭК Днепроэнерго» годовой объем поставки электроэнергии по нерегулируемому тарифу — до 1,242 млрд кВт/ч с 0,15 млрд кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла 4 апреля на открытом заседании.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

«ДТЭК Днепроэнерго» в 2012 году получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 939 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.