Авария на Углегорской ТЭС будет иметь долгосрочные негативные последствия - экологи

Пожар на Углегорской угольной тепловой электростанции (ТЭС), который уничтожил крупнейший энергообъект в Донецкой области, является техногенной катастрофой с долгосрочными негативными последствиями как для окружающей среды, так и для людей.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

Во время пожара, который длился более 15 часов, горело электротехническое оборудование, в том числе четыре высоковольтных трансформатора, в каждом из которых находилось 40 тонн масла.

"При горении этого масла выделяются опасные органические соединения, включая диоксины и фураны. При неконтролируемом горении угольного топлива, конструкций и оборудования станции в атмосферу было выброшено огромное количество токсичных веществ, включая тяжелые металлы, соединения серы и органические вещества, которые не разлагаются в природе, а накапливаются в почвах", - сказано в сообщении Национального экологического центра.

Образовавшая в результате аварии зольная пыль, разнесенная воздушными массами на значительные расстояния, может привести к загрязнению почв и водоемов на больших территориях. Это, в свою очередь, может привести к повышению концентрации токсичных веществ в продуктах питания, производимых на пострадавших территориях, и ухудшению общей экологической ситуации в регионе, констатируют специалисты центра.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко заявил, что результатом пожара на Углегорской ТЭС может стать значительное увеличение легочных заболеваний среди жителей прилегающих территорий.

"Чернобыль был опасен выбросом радиации. Пожар на ТЭС в Донецкой области радиацию не выбрасывает. Он выбрасывает огромное количество углеводородов, которые загрязняют воздушный бассейн и могут способствовать развитию легочных заболеваний людей, живущих вблизи. В этом отличие одной аварии от другой", - заявил эколог журналистам.

При этом В.Борейко воздержался от оценок действий властей по ликвидации пожара и его последствий. "Что касается оценки действий властей по ликвидации пожара, то я не могу сказать что-либо конкретное, поскольку не располагаю необходимой информацией", - отметил он.

Ранее начальник Государственной экологической инспекции в Донецкой области Виталий Вишневский рассказал, что главной экологической проблемой остается очистка вод, которые использовались для тушения пожара и скопились на территории пострадавших цехов.

Как сообщал УНИАН, в результате мощного пожара 29-30 марта, возникшего из-за возгорания угольной пыли, выгорела построенная в 70-х годах первая очередь Углегорской ТЭС. Огонь уничтожил четыре пылеугольных энергоблока общей мощностью 1200 МВт.

В результате аварии жители 12-тысячного Светлодарска, города-спутника станции, остались без электроснабжения, отопления и горячей воды.

Катастрофа сорвала планы правительства по приватизации ПАО "Центрэнерго", а также усугубила и без того острую проблему сбыта угля государственными угледобывающими предприятиями. Углегорская ТЭС ежегодно закупала около 2 млн тонн.