НКРЭ заложила в тариф «Центрэнерго» 380 млн грн для реконструкции Змиевской ТЭС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) включила 380 млн грн в тариф на электроэнергию энергогенерирующей компании “Центрэнерго” для реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла 4 апреля на открытом заседании.

Согласно выступлению представителя компании, реконструкция блока позволит увеличить его мощность на 40 Мвт — до 215 Мвт.

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания «Центрэнерго» направит 131,97 млн грн на реконструкцию энергетического оборудования Змиевской ТЭС.

Производить реконструкцию оборудования будут частные компании «Спецэнергомонтаж» (г. Донецк) и «Востокэнергоремонт» (г. Харьков).

Конечный срок подписания договора - 25 января 2013 года.

В октябре 2012 года компания «Центрэнерго» взяла кредит у «Ощадбанка» на сумму 489 млн грн для реконструкции энергоблока №2 Трипольской ТЭС.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».