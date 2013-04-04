На восстановление Углегорской ТЭС необходимо 173,5 млн грн

На восстановление Углегорской ТЭС, разрушенной в результате пожара 29 марта, необходимо 173,5 млн грн.

Об этом сообщил сегодня, 4 апреля, на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Федорук.

«По предварительным подсчетам, на восстановление (Углегорской ТЭС - УНИАН) необходимо 173 млн грн, и это из резервного фонда государственного бюджета», - сказал глава облсовета.

При этом он добавил, что объем средств, необходимый на восстановление станции, приблизительно равен сумме ущерба, причиненного ей пожаром.

«На сегодняшний день ущерб оценивается 173,5 млн грн, в том числе и на восстановительные работы. Фактически, объемы ущерба равны объему средств, необходимых на восстановления ТЭС», - сказал А.Федорук.

Он отметил, что Углегорская ТЭС, у которой из-за пожара сейчас разрушены 4 энергоблока, будет восстановлена «в кратчайшие сроки» и уже через полгода нужно запустить два отремонтированных энергоблока.

Глава облсовета подчеркнул: "Однозначно, что новой электростанции построено не будет, а будет восстановлена та электростанция, которая была. И будут использоваться те же агрегаты, которые производились в Харькове на заводе «Энергоатом», они уже готовы включиться в эту работу».

«Нам нужно разобрать завалы и разместить заказы по производству необходимых запчастей», - добавил А.Федорук.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Он был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Работа Углегорской ТЭС остановлена, поскольку пожаром были разрушены все 4 энергоблока станции.

По факту пожара начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

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