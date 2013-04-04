Малоизвестная компания просит в НКРЭ лицензию на поставки 6 млрд куб. м газа в год

Малоизвестная «Западная нефтегазовая компания» обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики, с просьбой предоставить ей лицензию на поставки по нерегулируемому тарифу природного газа в объеме 6 млрд кубометров в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил менеджер компании Александр Черный, выступая на заседании комиссии в четверг, 4 апреля.

«Компания желает получить лицензию на право проведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа по нерегулируемому тарифу. Есть ряд независимых компаний, у которых мы будем покупать этот газ, — это «Карпатыгаз», «Техпроект», - сказал он.

По словам А.Черного, предприятие планирует закупать газ также у черкасского "Азота" (принадлежит Дмитрию Фирташу — УНИАН).

Однако НКРЭ оставила данное заявление без рассмотрения, поскольку компания не предоставила своего баланса.

Глава НКРЭ Сергей Титенко отметил, что уже в понедельник «Западная нефтегазовая компания» может подать всю необходимую документацию, после чего регулятор вновь рассмотрит этот вопрос.

В свою очередь, продавать газ "Западная нефтегазовая компания" намерена Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) и ряду областных газоснабжающих предприятий, в частности "Житомиргазу" и "Киевоблгазу".

Для выполнения норматива достаточности собственных средств «Западная нефтегазовая компания» привлекла кредит у другой компании в объеме 100 млн евро до начала 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

В конце 2012 года Федерация работодателей Украины уполномочила своего председателя бизнесмена Дмитрия Фирташа принять участие в поиске альтернативных поставщиков газа для промышленных предприятий.

С апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.

В декабре 2012 года компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, закупит у малоизвестной частной компании «Лидергаз» (Киев) природный газ для собственных нужд на сумму 2,407 млрд грн.

Справка УНИАН. «Западная нефтегазовая компания» зарегистрированный в июне 2004 года. Основными видами деятельности компании являются розничная торговля горючим, распределение газообразного топлива через местные (локальные) трубопроводы, торговля газом через местные (локальные) трубопроводы, посреднические услуги в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами, оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, оптовая торговля химическими продуктами.