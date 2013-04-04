«Нафтогаз» выплатил 75,7 млн долл. по еврооблигациям

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» осуществила очередную выплату на сумму 75,763 млн долл. по еврооблигациям с погашением в конце сентября 2014 года, выпущенным осенью 2009 года в рамках реструктуризации внешнего долга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в соответствии с условиями размещения еврооблигаций в полном объеме выполнила свои обязательства и выплатила проценты в сумме 75 763,3 тыс. долл. США за период с 30 сентября 2012 до 30 марта 2013 года», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» завершила комплексную реструктуризацию внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации на общую сумму 1 млрд 595,017 млн долл. с погашением 30 сентября 2014 года под 9,5% годовых. Купон по ним выплачивается раз в полгода – 30 марта и 30 сентября.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.