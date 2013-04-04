АМКУ оштрафовал «Николаевоблэнерго» на 100 млн грн

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины оштрафовали компанию «Николаевоблэнерго» за злоупотребление монопольным положением на рынке поставщиков электроэнергии на 100 млн грн, сообщила пресс-служба АМКУ.

Как установила коллегия, «Николаевоблэнерго», вопреки требованиям нормативно-правовых актов в сфере энергетики, опломбировало автоматические выключатели электросчетчиков на фасадах частных домов жителей Николаевской области, и требовало от них необоснованную оплату за повторное подключение к сети для восстановления электроснабжения.

Согласно сообщению, АМКУ также обязал «Николаевоблэнерго» обнародовать информацию по данному решению в официальном печатном СМИ Николаевской области в месячный срок со дня его получения за собственные средства.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2013 года Кабинет министров Украины своим распоряжением разрешил приватизацию государственных пакетов акций шести облэнерго на конкурентной основе, в том числе «Николаевоблэнерго».

Государству принадлежит 70% акций «Николаевоблэнерго», которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 15,7802% принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).

«Николаевоблэнерго» в 2012 году сократила чистую прибыль на 33,7% по сравнению с 2011 годом – до 32,3 млн грн с 49 млн грн. Компания увеличила активы в 2012 году на 10,4% по сравнению с 2011 годом - до 968 млн грн с 876,6 млн грн.