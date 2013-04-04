Дарницкая ТЭЦ возобновила теплоснабжение столичных потребителей

В Киеве по состоянию на 18.00 теплоснабжение в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры Дарницкого и Деснянского районов возобновлено.

Сейчас Дарницкая ТЭЦ постепенно наращивает параметры подачи тепла до необходимых показателей, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Неисправность произошла при выполнении работ планового выведения в ремонт переключателя «Бровары». При этом возникло короткое замыкание и аварийное отключение второй системы шин 110 кВ, в результате чего были обесточены две подстанции – «Русановская» и «Химическая» – и распределительная сеть 10 кВ.

В 7.30 электрическая энергия была подана на объекты потребления.

Из-за отключения на протяжении двух часов теплоснабжение отсутствовало у 1800 потребителей, в том числе в медицинских и образовательных заведениях. Без электрической энергии на протяжении часа находились несколько сотен многоэтажек и частных домов, больница № 2 и трамвайный парк. Электропитание было возобновлено около 8.00.