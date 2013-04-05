Беларусь "за" строительство второй линии газопровода "Ямал-Европа" в обход Украины

Беларусь выступает за строительство второй линии газопровода "Ямал-Европа", заявил первый вице-премьер правительства республики Владимир Семашко в эфире белорусского телеканала ОНТ, сообщают РИА «Новости».

Напомним, рассмотреть возможность строительства второй ветки "Ямал-Европа" на днях поручил ОАО "Газпром" президент РФ Владимир Путин.

"Решение удвоить газотранспортные мощности по самому короткому маршруту (через Беларусь - УНИАН) - это абсолютно реальное и трезвое предложение", - сказал В.Семашко. Он пояснил, что Беларуси данный проект принесет выгоду в виде налогов от работы на ее территории газотранспортного предприятия. "Чем больше транзит, тем больше налогов", - сказал первый вице-премьер.

Он также отметил, что транспортные расходы составляют львиную долю стоимости газа, которую платит конечный потребитель. "Себестоимость добычи тысячи кубометров 15-20 долларов", - пояснил он.

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