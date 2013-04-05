На экомониторинг «Северного потока» за три года потратят 40 млн евро

Москва. В ближайшие три года на организацию постоянного экологического мониторинга вдоль всего маршрута газопровода «Северный поток» будет использовано 40 млн евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом говорится в статье премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «Балтика в ХХI веке: приоритет – экология», опубликованной накануне Форума Балтийского моря в ряде зарубежных СМИ.

Д.Медведев отмечает, что в рамках этого проекта впервые удалось сбалансировать международные и национальные экологические требования всех пяти стран, через исключительные экономические зоны которых проходит трасса морского газопровода.

«На предварительные экологические исследования – самые масштабные из всех проводившихся ранее на Балтике – было израсходовано более 100 млн евро. Еще 40 млн евро в ближайшие три года будет использовано на организацию постоянного мониторинга вдоль всего маршрута», - говорится в статье.

Д.Медведев подчеркивает, что забота об окружающей среде – это та область межгосударственных отношений, где нет и не может быть альтернативы сотрудничеству. «Сегодня все балтийские государства разделяют историческую ответственность за судьбу Балтийского моря, сохранение его уникального природного разнообразия. Конкретный пример результативности такого подхода – совместная работа по проекту «Северный поток», - отмечает он.

При этом Д.Медведев напоминает, что газопровод через Балтийское море способен на протяжении как минимум 50 лет ежегодно поставлять в Европу до 55 млрд кубометров природного газа.

Как сообщал УНИАН, 4 марта партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин отметил, что через «Северный поток» транспортируется не более 15 млрд куб. м в год.

«Если мы посмотрим на «Северный поток», то «Газпром» сейчас платит себе и своим партнерам за транспортировку 55 млрд. куб. м газа в год потому, что так составлено транзитное соглашение, но переходит Балтийское море примерно 14-15 млрд. куб. м в год. Так что этот газопровод катастрофически недозагружен, и строить еще третью нитку – просто безумие», - считает М.Крутихин.

Справка УНИАН. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

Российские власти объясняют необходимость запущенного в эксплуатацию в октябре 2012 года "Северного потока" и планируемого "Южного потока" желанием снизить зависимость от традиционных транзитных стран - Украины и Беларуси, контроль над газотранспортными системами которых они годами пытались получить. Эту цель удалось достичь в Беларуси в 2011 году.

Транзит российского газа через Украину, через которую ЕС ранее получал около 80% всего газа из РФ, в прошлом году снизился на 19% - до 84 млрд кубометров газа, или около 60% всего экспорта в Европу.