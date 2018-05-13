Ямальский вариант «Газпрома»: труб много, толку - мало

Россия продолжает изыскивать рычаги давления на Украину, которая «медлит» в вопросе вхождения в Таможенный союз, передачи управления своей газотранспортной системы, в противовес «несговорчивости» Кремля снизить цену газа активно осваивает реверсные поставки «голубого топлива», а также занялась разработкой сланцевых месторождений и упорно снижает объемы закупок у «Газпрома». Кроме того, такая позиция Киева несет прямую угрозу планам «Газпрома» на европейском рынке. Не помогли «поставить на место» Украину и счета за недобор, и обходные трубопроводы. Двух таких для России оказалось мало, она решила реанимировать списанный со счетов третий.

Так, президент РФ Владимир Путин на последней встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поручил проработать строительство в обход Украины газопровода «Ямал–Европа–2» через Беларусь.

«Мы в связи с «Северным потоком» и «Южным потоком» фактически отказались от Ямал–Европа–2. «Южный поток»: мы уже практически начали работы, строительство набирает обороты. Тем не менее, я просил Вас вернуться к проекту «Ямал–Европа–2». Знаю, что Вы активно прорабатываете этот вопрос с партнёрами. Речь идёт о повышении надёжности газоснабжения Польши, Словакии, Венгрии», - сказал В.Путин.

В свою очередь, А.Миллер отметил, что остаётся вопрос надёжности и стабильности поставок для Центральной Европы и для восточной части: таких стран, как Польша, Словакия, Венгрия.

«Анализ рынка показал, что мы могли бы ориентироваться на 15 миллиардов кубических метров газа. И были проведены переговоры с нашими венгерскими, словацкими и польскими коллегами на корпоративном уровне. И мы готовы были бы приступить к разработке предварительного технико-экономического обоснования, приступить к началу прединвестиционной стадии», - сказал Миллер и добавил, что эти работы можно провести к 2018–2019 годам.

***Газопровод Ямал-Европа связывает российские газовые месторождения с Европой и проходит через территорию Беларуси и Польши. ГТС на территории Беларуси находится в собственности «Газпрома». Россия, после расхождений в политике с Киевом, решила построить газопроводы в обход Украины - «Северный поток» по дну Балтийского моря и вторую нитку Ямал-Европа через территорию Беларуси. Ямал-Европа-2 был оценен в 2,5 млрд долларов, но Польша в 2000 году от него отказалась, так как нацелилась на евроинтеграцию. «Северный поток» оценили в 6 млрд долл. Выбран в плане альтернативы украинскому транзиту был именно он, его первую нитку запустили в ноябре 2011 года. В 2012 году началось строительство «Южного потока» по дну Черного моря.

Эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар считает, что заявление Путина - неперспективное, «поскольку много труб, но мало газа в них».

«Решение не поспособствует повышению объема внешних доходов «Газпрома». И не только потому, что газ в РФ все меньше и меньше добывают, а вследствие того, что российское сырье все меньше покупают в Европе, предпочитая норвежский газ. Думаю, скорее всего, будет иметь место пересмотр проекта «Южный поток», он будет возвращен к первоначальному варианту – прокачка 31 млрд куб. м. А чтобы не ударить лицом в грязь, реанимирован пронафталиненный «Ямал-Европа-2». Плюс еще один негатив для «Газпрома» - ветка «Nord Stream» с отводкой на Калининград, что означает обход Литвы, которая выходит из данной системы поставки газа.

Нынешняя идея направлена на усиление недоверия среди стран Вышеградской группы с одной стороны, а с другой – и в отношении Украины. Возможна реакция корпоративных субъектов со стороны Польши и Словакии, которая, в любом случае будет позитивной, так как это обещает некоторое увеличение транзитных объемов, при этом «Газпром» бросит некую наживку относительно перспективы цены на газ, что сути дела не меняет. «Газпрому» в его положении не стоит этим заниматься, лучше бы перенести внимание на развитие своей внешнеэкономической линии – капитализация компании упала «ниже плинтуса». Нынешнее заявление – шумовой эффект, чтобы отвлечь внимание от проблем в сфере «Газпрома» - национального достояния России».

Заявления польской стороны, которая является главным фигурантом российского сценария, не однозначны.

К примеру, министр государственной казны Польши Миколай Будзановский, курирующий ТЭК, заявил, что возобновление проекта строительства газопровода "Ямал-Европа-2" представляется сомнительным.

«Никто, кроме польской фирмы и польского правительства, не может принимать решения о транзите через польскую территорию. Поэтому мы деликатно отмечаем, что ни по каким подсказкам от кого-либо, а тем более от «Газпрома», на этот счет мы не будем строить новую сеть транспортировки газа в Польшу или ЕС», - сказал он.

«Принимая во внимание строительство СПГ-терминала в Свиноуйсьце, который мы хотим ввести в строй в 2014 году, планы, касающиеся добычи сланцевого газа в стране, также смычку между системами, которые уже построены - на границе с Германией, на границе с Чехией и планируемого газового проекта со Словакией, который был объявлен премьером, - то сегодня представляется сомнительным смысл строительства дополнительной инфраструктуры, которая будет увеличивать нашу зависимость от импорта газа от одного поставщика. Мы выбираем несколько иную модель - модель диверсификации и поиска новых поставщиков, чтобы цена была максимально низкой», - отметил министр.

«Глядя на 2011-2012 годы, мы наблюдаем снижение импорта российского газа в ЕС - на 10 миллиардов кубометров, так что это достаточно сомнительно и с экономической точки зрения. Сегодня я как бы не вижу пространства для освоения дополнительно, положим, 15 миллиардов кубометров российского газа», - подчеркнул Будзановский.

Между тем, вице-премьер польского правительства Януш Пехочинский отмечает, что польские власти не хотят стать участником газовых споров между Украиной и Российской Федерацией, но заинтересованы в строительстве второй нитки ямальского газопровода.

«Нужно посмотреть, на каком это этапе и о чем на самом деле идет речь - о строительстве дополнительного газопровода через Польшу, который будет проходить мимо Украины. Польша здесь с очень большой осторожностью наблюдает за обменом ударов между Россией и Украиной; мы не хотели бы быть каким-то участником большего спора», - сказал он.

Вице-премьер высказал мнение, что россияне, вероятнее всего, предложат использовать существующие газопроводы в Польше для поставок газа в другие страны, отметив, что строительство нового транзитного газопровода через польскую территорию было бы выгодным для страны.

«Если бы мы вернулись к концепции транзитного газопровода на оси Восток-Запад, то Польша должна высказать большой интерес, потому что тогда мы б зарабатывали на транзите», - пояснил он.

А польская Gazeta Wyborcza написала, что российские власти на самом деле не планируют строить вторую нитку ямальского газопровода, а хотят использовать существующую в Польше инфраструктуру для поставок газа в страну, а также в Словакию и Венгрию.

Комментируя такие расхождения во взглядах польских чиновников, Гончар отметил, что «быстрого хода идеи не будет. Однозначного ответа ожидать не стоит – ни от Польши, ни от Словакии. Несовпадение во мнение польских чиновников говорит о том, что есть место для размышления. Польша в 2000 году отбросила этот проект, и не из солидарности с Украиной, а, исходя из собственных интересов. Сейчас ситуация не однозначная – как бы нельзя из фраз Путина понять что имеется ввиду: новая труба с Ямала через Беларусь через территорию Польши и дальше на Словакию, или соединительный трубопровод – активизация того, что есть на сегодня - «Ямал-Европа -1». Во втором случае - те же объемы поставок газа в Европу, но с акцентом на обход Украины. Если имеется в виду первый вариант, то он вносит некий диссонанс в приоритеты Вышеградской группы, в приоритеты на уровне ЕС. Нынешний газпромовский вариант бьет по польскому авторитету, так как в конечном счете это – как бы конкурентная линия. Но в принципе, «Газпром» и старается, чтобы в Европу не попали «газовые соперники». То есть, речь идет не только о том, чтобы обойти Украину, хотя, скорее всего, из этого идея исходит. Главное – вбить клин между Украиной и странами Вышеградской группы, так как уже идут реверсные поставки газа через территории Польши, Венгрии, на подходе договор со Словакией. Предлагая реанимировать «Ямал-Европа-2», «Газпром» пытается и так сложно досягаемые Украиной договоренности расстроить. Использован элемент соблазна – при подписании конкретных соглашений или меморандумов «Газпром» будет выдвигать некие условия партнерам, например, чтобы не реализовывались реверсные проекты. Пока об этом не говорится, но подразумевается. Но это является своего рода испытанием и для ЕС, то есть, есть ли в Евросоюзе единый голос в энергетической политике, ведь данное предложение вносит «корректив» в развитие энергопроектов ЕС относительно Украины».

Российский эксперт - партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин также считает, что экономической целесообразности в строительстве газопровода «Ямал–Европа-2» нет, но это нужно, чтобы «наказать» Украину.

«Мощность всех газопроводов в Европу из России вдвое больше, чем реально экспортируется газа. Строить новые газопроводы – это либо стремление наказать Украину, либо второе циничное предположение – дать нажиться каким-то дружеским подрядчикам на строительстве. Других причин не существует», – сказал Крутихин.

Причем, по его словам, речь идет не только о газопроводе «Ямал-Европа-2», но и о намерении построить третью нитку «Северного потока».

М.Крутихин предполагает, что такие планы, возможно, обусловлены предстоящим «провалом» «Южного потока» и попыткой оставить Украину вообще без транзита, так как ГТС на территории Беларуси принадлежит «Газпрому».

Он пояснил, что, согласно нормам Третьего энергопакета, «Газпром» построит на территории стран – участниц «Южного потока» газопровод для Европы, а не для себя. «Как только участки на территории каждой страны будут соединены на границах, вступит в силу Третий энергопакет и «Газпром» обяжут передать управление этой сетью независимым менеджерам, построить возможности на границе для технологического реверса и открыть сеть для газа третьих сторон», - пояснил эксперт.

По его мнению, если сработает логика, то рано или поздно «Газпром» должен будет договориться с «Нафтогазом» путем взаимных уступок. По его словам, негибкая позиция «Газпрома» очень мешает налаживанию эффективного сотрудничества.

Каким будет решение западных соседей Украины, покажет время. А что касается России, то уже совершенно понятно, что Киев идет по верному пути диверсификации энергопоставок - Кремль все чаще задумывается, как бы данный процесс «заморозить». А если задумывается, то значит - он имеют цену, причем высокую.

Нана Черная (УНИАН)

P.S. Когда статья была опубликована, стало известно, что «Газпром» и польская компания «ЕвРоПол Газ» 5 апреля в Санкт-Петербурге подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» в обход территории Украины. Документ предусматривает реализацию проекта «Ямал-Европа-2» через территорию Польши в направлении Словакии и Венгрии мощностью не менее 15 млрд. куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено в течение шести месяцев.