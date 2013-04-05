«Луганскгаз» за год получил убыток 7,3 млн грн

Предприятие по газоснабжению и газификации «Луганскгаз» в 2012 году получило чистый убыток в размере 7,313 млн грн, в то время как за 2011 год компания получила чистую прибыль в размере 360 млн грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, активы предприятия за 2012 год выросли по сравнению с 2011 годом до 1,807 млрд грн с 1,148 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании в 2012 году уменьшилась по сравнению с 2011 годом до 214,194 млн грн с 568,107 млн грн.

Собственный капитал компании за прошлый год увеличился до 1,079 млрд грн с 0,171 млрд грн 2011 года.

Текущие обязательства «Луганскгаза» в 2012 году уменьшились по сравнению с 2011 годом до 461,094 млн грн с 771,897 млн грн. Однако долгосрочные обязательства увеличились до 266,694 млн грн с 89,28 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в январе 2013 года Хозяйственный суд Луганской области возбудил дело о банкротстве газоснабжающего предприятия «Луганскгаз».

Производство по делу о банкротстве «Луганскгаза» возбуждено по заявлению кредитора, компании «Укртрансгаз», в связи с задолженностью предприятия в размере 2,531 млн грн.

В начале сентября 2012 года крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек", собственниками которой являются ряд кипрских компаний, победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО "Луганскгаз", заплатив за пакет 81 млн 410 тыс. грн.

Частная акционерная компания «Газтек» (Киев) является крупнейшим собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.

В начале сентября 2012 года "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.