Туск: Польша не поддержит идею "Газпрома" о еще одном газопроводе в обход Украины

Польская власть не поддерживает озвученную на этой неделе идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши, в рамках проекта "Ямал-Европа-2".

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил глава польского правительства Дональд Дуск в пятницу.

Он отметил, что министр государственного имущества Польши Миколай Будзановский на этой неделе четко озвучил позицию польского правительства в сфере российско-польского газового сотрудничества.

По словам Д.Туска, согласованная политика в этом вопросе также касается "ожиданий или представления россиян, что можно договориться с Польшей о строительстве газопровода, который бы обходил Украину".

"Польша не будет принимать участия в таких политических контекстах, для нас газ не является инструментом политики, и мы очень хотим, чтобы, согласно европейскому законодательству, газовые дела были свободными от политики", - сказал Д.Туск.

Он также отметил, что польская власть реализует ряд проектов для диверсификации газовых поставок в Польше с целью снижения зависимости страны от главного поставщика газа – Российской Федерации.

"Стратегически мы не хотим увеличивать долю российского газа", - подчеркнул Д.Туск.

Как сообщал УНИАН, ранее министр государственного имущества Польши Николай Будзановский назвал "сомнительной" экономическую выгоду от строительства нового транзитного газопровода «Ямал–Европа–2», подчеркнув, что польские власти хотят в первую очередь снизить зависимость от газовых поставок из России, у которой Польша сегодня покупает более 90% импортируемого "голубого топлива".

Напомним, 3 апреля Президент РФ Владимир Путин поручил главе "Газпрома" проработать возможность строительства еще одного газопровода в обход Украины «Ямал–Европа–2», строительство которого, по оценкам российского газового монополиста, может начаться в 2018-2019 году.

А.Миллер заявил, что "Газпром" с использованием этого газопровода может дополнительно поставить в Европу 15 млрд кубометров газа.

Сегодня, 5 апреля, российский газовый монополист «Газпром» представил Польше предложения по реализации проекта «Ямал-Европа-2», подразумевающего строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

Также сегодня, 5 апреля, в Санкт-Петербурге «Газпром» и польская компания «ЕвРоПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» в обход территории Украины.

Документ предусматривает реализацию проекта «Ямал-Европа-2» через территорию Польши в направлении Словакии и Венгрии мощностью не менее 15 млрд. куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено в течение шести месяцев.

Как сказано в документе, газопровод позволит увеличить транзитные мощности для поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию, а также сократить издержки при его транспортировке. Кроме того, проект позволит в перспективе нарастить объемы экспорта российского газа в страны Центральной Европы.

Справка УНИАН. Через ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

Польша, ежегодно потребляющая около 14 млрд кубометров газа, более 10 млрд кубометров покупает у российского "Газпрома". Польская власть для уменьшения зависимости от россиян строит терминал LNG на Балтийском море, а также занимается развитием проектов по добыче сланцевого газа.