«Газпром» и «ЕвРоПол Газ» договорились о строительстве газопровода «Ямал-2»

Москва . Российский газовый монополист «Газпром» и польско-российская компания «ЕвРоПол Газ» 4 апреля в Санкт-Петербурге подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» в обход территории Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», с российской стороны документ подписал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, с польской - генеральный директор «ЕвРоПол Газ» Мирослав Добрут.

«Документ предусматривает реализацию проекта «Ямал-Европа-2» через территорию Польши в направлении Словакии и Венгрии мощностью не менее 15 млрд. куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено в течение шести месяцев», - говорится в сообщении.

Газопровод позволит увеличить транзитные мощности для поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию, а также сократить издержки при его транспортировке. Кроме того, проект позволит в перспективе нарастить объемы экспорта российского газа в страны Центральной Европы.

«Проект «Ямал-Европа-2» предусматривает строительство дополнительных газотранспортных мощностей для обеспечения надежного, гарантированного снабжения российским газом европейских потребителей. Маршрут газопровода пройдет по территории Польши, а проектные и строительные работы будут выполнены при активном участии наших польских партнеров», – сказал А.Миллер.

Компания "ЕвроПол ГАЗ" сообщила УНИАН в пятницу, что текст меморандума согласовали ее представители с представителями дочерней компании "Газпрома" - "Газпромэкспорт" - на встрече в Санкт-Петербурге, 4 апреля, отметив, что эта встреча состоялась по инициативе российской компании.

Документ, согласно сообщению, также был подписан вчера вечером.

"Этот меморандум не включает решения о начале строительства газопровода и не является юридически обязывающим договором, в том числе, в будущем заключать какие-то соглашения или контракты", - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать строительство в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что по этому газопроводу можно поставлять 15 млрд. куб. м газа, а строительные работы завершить к 2018-2019 годам.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил 5 апреля, что Польша не поддерживает идею строительства еще одного трубопровода в обход Украины и не заинтересована ростом газовых поставок из России, энергетическую зависимость от которых власти пытаются сократить последние годы.

Справка УНИАН. Российский "Газпром" и польская национальная нефтегазовая компания PGNIG создали "ЕвроПол Газ" в 1993 году в рамках межправительственного соглашения между Россией и Польшей о строительстве Ямальского газопровода, который был введен в эксплуатацию в 1999 году. Упомянутый договор предусматривал также строительство второй нитки Ямальского газопровода, однако россияне отказались от выполнения обязательств по его сооружению, начав реализацию проектов в обход Беларуси и Украины - Северный и Южный поток.

"Газпром" и PGNIG владеют по 48% акций «ЕвРоПол ГАЗ», которая является собственником газопровода «Ямал-Европа» на территории Польши протяженностью 684 км.

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