Мининфраструктуры инициирует повышение акциза на нефтепродукты

Министерство инфраструктуры Украины готово вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак по итогам коллегии, прошедшей в министерстве.

«В Украине действуют самые низкие акцизы на топливо. Они в разы ниже, чем в Польше, Италии, Франции. Понятно, что у нас и зарплаты ниже, но мы рассматриваем вопрос. Рассмотреть повышение акциза - это необходимость», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в марте премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что каждый автовладелец уплачивает 992 грн акцизного налога в год на строительство дорог, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв. м дороги, капитальный ремонт - примерно 1,5 кв. м, или построить примерно 2,5 см дороги первой категории.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.

Читайте также:

Украина за два месяца сократила импорт нефти в 7 раз