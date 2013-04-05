«Газпром» представил Польше предложения по проекту «Ямал-Европа–2»

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» представил Польше предложения по реализации проекта «Ямал-Европа–2».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи председателя правления российской компании Алексея Миллера и вице-премьера, министра экономики Республики Польша Януша Пехочинского сегодня в Санкт-Петербурге.

«Участники встречи обсудили предложение российской стороны о реализации проекта «Ямал-Европа–2», подразумевающего строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии», - говорится в сообщении.

А.Миллер представил польской стороне основные параметры газопровода, а также обратил внимание на то, что данный проект будет способствовать как получению Польшей экономической выгоды в виде платы за транзит газа через территорию республики, так и повышению энергетической безопасности потребителей стран Центральной Европы.

Отмечается, что в 2012 году группа «Газпром» поставила в Польшу 9,94 млрд куб. м природного газа. Контракты на поставку российского газа в Польшу и его транзит через польскую территорию действуют до 2022 и до 2019 гг. соответственно.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год, количество компрессорных станций — 14, диаметр труб — 1420 мм, общая протяженность — более 2 тыс. км.

Польский участок насчитывает 684 км линейной части и 5 компрессорных станций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки». Польским участком газопровода владеет АО «ЕвРоПол ГАЗ», являющееся совместным предприятием ОАО «Газпром» и польской компании PGNiG SA.

Пресс-служба Министерства экономики Польши сообщила УНИАН в пятницу, что А.Миллер в ходе встречи пообещал польскому вице-премьеру в ближайшее время предоставить более подробную информацию об этом проекте.

"Согласовано, что россияне в ближайшее время предоставят экономические и технические детали проекта", - отметили в министерстве, не назвав конкретных сроков.

В то же время польская Gazeta Wyborcza пишет сегодня, что озвученные предложениия о строительстве нового газопровода на польской территории напоминают проект, который россияне предлагали полякам реализовать более десяти лет назад вместо второй нитки Ямальского газопровода.

"(Речь идет) о газопроводе с Кобрыня в Беларуси до города Большие Капушаны в Словакии, который "Газпром" хотел построить в 2000 году вместо второй очереди Ямальского газопровода, чтобы ограничить транзит газа через Украину", - отмечает издание.

Газета напомнила, что это предложение нарушало подписанный в 1993 году договор между Польшей и Россией о строительстве второй ветки Ямальского газопровода мощностью более 30 млрд кубометров газа, от которой россияне отказались в 1998 году.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе вице-премьер польского правительства Януш Пехочинский, комментируя идею возродить проект "Ямал-2", называл выгодным для Польши строительство нового транзитного газопровода на польской территории, поскольку это позволило бы увеличить выручку от транзита "голубого топлива".

В то же время ответственный за топливо-энергетический комплекс министр госимущества Миколай Будзановский называл "сомнительной" выгоду от этого проекта, обратив внимание на снижающийся спрос на российский газ в Европе и стремление Польши уменьшить энергетическую зависимость от россиян.

Сегодня, 5 апреля, польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не поддержит строительство новых трубопроводов в обход Украины и не заинтересована в росте поставок газа из России.

Справка УНИАН. Польские власти неоднократно призывали Россию отказаться от строительства дорогостоящих Северного и Южного потоков, убеждая выполнить подписанный в начале девяностых годов договор и построить вторую ветку Ямальского газопровода. Однако "Газпром" не отказался от своих планов и c октября прошлого года уже эксплуатирует 2 ветки Северного потока, а в конце прошлого года начал строительство Южного.

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